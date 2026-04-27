27日15時現在の日経平均株価は前週末比737.22円（1.23％）高の6万453.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は661、値下がりは852、変わらずは55。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を405.48円押し上げている。次いでファナック <6954>が167.61円、ファストリ <9983>が154.47円、東エレク <8035>が118.67円、フジクラ <5803>が57.93円と続く。



マイナス寄与度は144.31円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が96.54円、野村総研 <4307>が24.27円、ＫＤＤＩ <9433>が16.49円、三菱商 <8058>が13.07円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、機械、銀行と続く。値下がり上位には海運、鉱業、医薬品が並んでいる。



※15時0分7秒時点



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