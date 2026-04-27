日本テレビは27日、都内の同局で定例会見を行った。

同局は26日放送の「世界の果てまでイッテQ！」（日曜午後7時58分）で、今年の「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日〜30日、東京・両国国技館）の総合司会に、14年から長きにわたり「24時間テレビ」を支えてきた羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーに加え、ウッチャンナンチャン内村光良（61）が初就任したことを発表した。

岡部智洋取締役執行役員は今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」をふまえて、「テーマに沿って総合司会を考えた時に内村さんと、アナウンサー2人になりました。内村さんは他の番組でもMCをされていますが、番組の中での”ファミリー感”が今年のテーマにふさわしいと考えています」と言及した。

また、昨年の「24時間テレビ」は総合司会を一昨年に続き、くりぃむしちゅー上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサー、チャリティーランナーをSUPER EIGHT横山裕が務めた。福田博之社長は2年連続で総合司会を務めた、上田について「1回だけお願いしますよと言って、引き受けていただいたのを、もう1年引っ張っていただきました」と説明。そして「上田さんなりの24時間テレビを展開でき、感謝しかありません。また機会がありましたらお願いしたい」と述べた。