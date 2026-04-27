社会学者の古市憲寿氏（41）が、26日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿 日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。元NHKのフリーアナウンサー青井実の実家に仰天したエピソードを語った。

古市氏は、母校である慶大湘南藤沢キャンパス（SFC）の同級生について「水嶋ヒロ君とか完全に同級生で。当時からモデルとかやってましたけど。ヒロ君とか、RADWIMPSの（野田）洋次郎君はキャンパスでは会ってないけど（時期が）かぶってたはず」と懐かしんだ。

鈴木おさむ氏から「櫻井翔さんみたいに慶応の幼稚舎からの芸能人っているんですか？」と聞かれると、「幼稚舎はSFCなんか来ないので。やっぱりSFCは遠いし、ちょっと違う大学みたいな感じなので。幼稚舎からの方は経済（学部）とか」としつつ、幼稚舎組の人柄について「基本みんないい人ですよね。幼稚舎からだから受験とかあんまりしてないし、すごい人のことを信じてくれるいい人が多いです。青井実君とか。共通の友人で言うと」と青井について語った。

続けて「彼は丸井の一族なので。だから青井君の実家とか行くとビックリしたんですけど、まず靴で入る家なんですよ」と説明。鈴木氏が「ええ！？ホテルじゃん！」と思わず声を上げると、古市氏はさらに「プールが庭じゃなくて、リビングにあるんです」とあっけにとられた様子で苦笑した。

古市氏は「リビングがプールなの。家の中にプールがあるの」と改めて語り、「すごくないですか？ 豪邸でお庭にプールがあるお家は行ったことありますけど、リビングにプールがある家はなかなかないなと思って。ご飯食べて、すぐプールに入れる」と桁違いの豪邸に笑うしかない様子だった。