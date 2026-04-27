女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖは２７日、元なでしこジャパンＤＦ岩清水梓（３９）が、今季限りで現役引退することを発表した。

２０００年からキャリアをスタートさせ、２００６年からなでしこジャパンとして代表でプレーし、１１年の女子Ｗ杯ドイツ大会では優勝に大きく貢献。なでしこジャパンとして１２２試合に出場し、１１得点を記録した。

２０年３月に第１子（男児）を出産し、“ママさん選手”としてプレーも続けてきた。クラブを通して、岩清水は「今シーズンをもって引退することを決意しました。

理由は単純に、自分の納得のいくパフォーマンスができなくなったことです。

チームの戦力には違う場所でなれていたかもしれませんが、自分の描くプレーとは程遠くなりました。

２６年ほどこのクラブハウスに通い続け、先輩・後輩数々の選手たちと苦楽を共にし、たくさんのスタッフ、関係者の皆様にご指導していただきました。本当にありがとうございました。

ベレーザ一筋でサッカー人生を終えられることを誇りに思います。

選手としては異例の『出産』という未知への挑戦を支えて応援してくれたクラブには本当に感謝しています。

明後日のクラシエカップ決勝、最高の結果を手にできるよう最後までチームのために走ります！

日本での最終戦となる５月１６日の味の素フィールド西が丘では、一人でも多くの方に直接感謝の気持ちを伝えさせていただきたいので、ぜひ足を運んでください！

最後までよろしくお願いします！」とコメントした。