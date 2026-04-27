さすらいラビー、初単独ライブ開催「思いっきりバカになって臨みます」
お笑いコンビ・さすらいラビーが、7月17日に結成以来キャリア初となる単独ライブ「ヒトバカ」を座・高円寺2で開催することが決定した。
【写真】初の単独ライブを開催するさすらいラビー
タイトルには、ホラーの1ジャンルである「ヒトコワ」（生身の人間の怖さを描く作品群）から着想を得て、人間が引き起こす「バカだなあ」という瞬間を目一杯笑いたい、という想いが込められている。
当日は漫才やコントをはじめ、さまざまな方法で“愛すべきバカ”を表現。普段の新ネタライブではできないチャレンジを盛り込み、「さすらいラビー」らしいステージを目指す。
中田：さすらいラビー初単独です。思いっきりバカになって臨みます。バカほど愛を持って立ち向かいます。熱狂バカ、バカ熱狂。お待ちしてます！
宇野：初めて単独ライブやらせてもらいます！絶対に楽しい夜にします！みんなでバカになりましょう！高円寺にて、開催！
【写真】初の単独ライブを開催するさすらいラビー
タイトルには、ホラーの1ジャンルである「ヒトコワ」（生身の人間の怖さを描く作品群）から着想を得て、人間が引き起こす「バカだなあ」という瞬間を目一杯笑いたい、という想いが込められている。
当日は漫才やコントをはじめ、さまざまな方法で“愛すべきバカ”を表現。普段の新ネタライブではできないチャレンジを盛り込み、「さすらいラビー」らしいステージを目指す。
中田：さすらいラビー初単独です。思いっきりバカになって臨みます。バカほど愛を持って立ち向かいます。熱狂バカ、バカ熱狂。お待ちしてます！
宇野：初めて単独ライブやらせてもらいます！絶対に楽しい夜にします！みんなでバカになりましょう！高円寺にて、開催！