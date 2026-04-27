高橋文哉、1人旅で悲劇「1日目に食べすぎて体調不良になって…」 見知らぬ魚を食べた過去も
俳優の高橋文哉が、28日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』うっかり食べたらやばい！知らないと恐ろしい食の危険スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】いくらをたくさん食べて…悲劇を明かすNiziU・MIIHI
スタジオではゲストの食にまつわるトークを展開する。高橋は「見たことない魚を食べたことあります」と告白。島でのロケ中に釣った見知らぬ魚を食べるため、写真を撮って確認したまさかの相手に一同驚く。
また、1人旅にはまっている高橋が旅行に出かけた際、「1日目に食べすぎて体調不良になって…」という失敗談も明かす。
同番組には、高橋のほか、MCの笑福亭鶴瓶、レギュラーの松島聡（timelesz）、スタジオゲストの上戸彩、MAYA（NiziU）、MIIHI（NiziU）、陣内智則が出演する。
【番組カット】いくらをたくさん食べて…悲劇を明かすNiziU・MIIHI
スタジオではゲストの食にまつわるトークを展開する。高橋は「見たことない魚を食べたことあります」と告白。島でのロケ中に釣った見知らぬ魚を食べるため、写真を撮って確認したまさかの相手に一同驚く。
また、1人旅にはまっている高橋が旅行に出かけた際、「1日目に食べすぎて体調不良になって…」という失敗談も明かす。
同番組には、高橋のほか、MCの笑福亭鶴瓶、レギュラーの松島聡（timelesz）、スタジオゲストの上戸彩、MAYA（NiziU）、MIIHI（NiziU）、陣内智則が出演する。