プロ野球・阪神の近本光司選手が、26日の試合で死球を受けて手首を骨折。不動のリードオフマンが離脱となるも、阪神にはチームを救う躍動に期待がかかる新星が在籍しています。

それは、育成出身3年目の外野手・福島圭音(けいん)選手。2023年の育成ドラフト2位で白鴎大から阪神に入団すると、2年目の昨季はウエスタン・リーグの盗塁王を獲得しました。今季は俊足だけではなく打撃にも磨きをかけ、開幕直後に支配下登録。2日のDeNA戦で迎えたプロ初打席では、追い込まれながらも12球の粘りを見せ、藤川球児監督も「使いたくなるね」と絶賛していました。

阪神OBの赤星憲広さんは2年前から福島選手と交流。臨時コーチとして阪神の春季キャンプに参加し、福島選手にも助言を行っていました。福島選手は現在、打率.297と打撃でも存在感を見せており、赤星さんも「彼がレフトのレギュラーをつかむと、タイガースの打線としてもすごく面白い打線になる」と期待を込めました。

そんな福島選手は21日のDeNA戦で驚きの“神走塁”を披露。2アウトから打席に向かうとヒットで出塁します。続く坂本誠志郎選手は1ボール2ストライクからの4球目をとらえ、レフトへのヒット。スタートを切っていた福島選手は一気に激走してホームインしました。この時の意識については「2アウトだったっていうのもありましたし、(ヒット)1本でもかえろうと思っていたので」とコメント。「迷わず田中コーチの腕を見ながら(3塁を)回りました」と1点をもぎとった場面について振り返りました。

赤星さんにもらった「力みをなくす」という助言のもと、盗塁技術も向上を見せる福島選手。長嶋茂雄さん以来史上2人目となる「新人から7年連続130安打」を記録していた近本選手が痛恨の離脱となるも、チームを救う活躍に期待がかかります。

(4月26日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)