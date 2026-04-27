動物園に出かけたハスキー3きょうだい。柵越しにお猿さんを見ていると、手を伸ばしてきて…。『撫でてもらえる』と勘違いしたハスキーさんのリアクションが話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、可愛すぎるその光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：動物園で手を伸ばしてきた猿→大型犬が『撫でてもらえる！』と思ってしまい…可愛すぎる『勘違い』】

動物園で手を伸ばしてきた『お猿さん』

Xアカウント『@fukumaru_buna』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ぶな」ちゃんの姿。

この日、みんなで動物園に出かけたというシベリアンハスキー3きょうだい。『ワオキツネザル』さんの様子を夢中になって見ていたのだそう。

大型犬が『撫でてもらえる！』と勘違いして…

柵越しに近づいてきてぶなちゃんの方へと手を伸ばしたというワオキツネザルさん。すると、ぶなちゃんは『撫でてもらえる！』と勘違いしたようで…。

反射的に耳をぺたんと倒し、いつでも撫でてもらえるよう準備されたのだとか。まさに『嬉し耳』状態になりながら、ワオキツネザルさんを見つめていたというぶなちゃん。

飼育員さんが『この子、犬大好きでからかって遊ぶんですよ』と教えてくれたそうでこの後、ぶなちゃんはもちろん、福丸くんやしゃけ丸くんもからかわれてしまったのだとか。

ぶなちゃんのフレンドリーさ、人懐っこさが滲み出たまさかのリアクションは、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「犬猿の仲、進化バージョン！」「仲良くなれそう」「撫でて耳になってる可愛すぎ」などのコメントが寄せられています。

仲良しシベリアンハスキー3きょうだいの日常

長男「福丸」くんと長女「ぶな」ちゃん、そして末っ子の「しゃけ丸」くんはとっても仲の良いシベリアンハスキー3きょうだい。

一緒にお出かけをしたり、お家でイタズラをしたり。シベリアンハスキーの魅力が溢れたその日常は日々多くのユーザーに癒しや笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@fukumaru_buna」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。