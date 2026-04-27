激痩せに心配の声も…aespa・ジゼル、密着ミニ丈で魅せる“AIボディ”に視線集中「一瞬誰かと思った」

aespaのジゼルの一層シャープになった体型が話題を呼んでいる。

ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】激痩せに心配の声も…ジゼルの“AIボディ”

公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るジゼルの姿が収められている。ジゼルは、グレーのVネックトップスとショートパンツのセットアップを身にまとい、以前にも増して引き締まったボディラインを披露。持ち前の長い脚やシャープな輪郭が際立ち、洗練された美しさを放っている。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「一瞬誰かと…」「スタイルバグってる」「痩せすぎて心配」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは4月25日・26日、東京ドームで「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK：aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催し、日本のファンと交流した。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。