日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、同局のバラエティー番組「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を動画配信サービスNetflixで配信を開始することについて言及した。

取締役専務執行役員で海外戦略担当の澤桂一氏は「これまで海外の方から“見たい”という要望をずいぶんいただいておりました。この番組も15年目になると言うことで、日本テレビを代表するバラエティー番組を世界中のみなさまに楽しんでいただく」という狙いがあると説明。「非常に日本的なというか、日本のリアルなあの空気感とかユーモア」が「海外にどれくらい海外にどの程度浸透するのか、受け入れられていくのか非常に楽しみ」と期待感をあらわにし「前向きな決断であった」と語った。

27日の配信から地上波放送終了後にNetflixで日本国内向けに見逃し配信をスタート。順次、世界向けにも配信される予定だ。

同局のバラエティー番組として、Netflixで見逃し配信されるのは「Golden SixTONES」（後9・00）に続く2作目。海外から寄せられた視聴したいという要望に応えるかたちでの実現となった。