日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、8月29、30日に東京・両国国技館で開催、放送される夏恒例「24時間テレビ」の司会に、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が就任したことについて言及した。

岡部智洋執行役員は、これまで内村が同局で担当してきた番組での活躍には「目を見張るものがあり」と評価。「内村さんの持つ温かみ、優しさ…その番組の中でのファミリー感というもの」が「今回家族をテーマにした今年の24時間テレビにふさわしい」との判断であった事を明かした。

26日放送の同局バラエティー「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）の終盤で発表され、“ファミリー”と称される出演者たちに盛大に祝福された内村。当日はフリーアナウンサーの羽鳥慎一と同局の水卜麻美アナもともに総合司会を担当する。

昨年までは2年連続でお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が総合司会を担当。上田は今月からTBSで日曜昼の情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）でメインを務めており、24時間テレビの放送日との重なりを懸念する声も上がっていたという。

上田について福田博之社長は「1回だけお願いしますという経緯があってお願いした」と説明。「もう1年引っ張って2年やっていただいた。感謝しかありませんし、チャンスがあればまたお願いしたい」と伝えた。

内村は現在、日テレで「…イッテQ！」のほかに「スクール革命！」（日曜前11・45）と「THE突破ファイル」（木曜後7・00）でも進行を務めている。過去には「ウリナリ」の愛称で親しまれ、高視聴率を連発したバラエティー「ウッチャンナンチャンのウリナリ！！」（96〜02年）などにも出演。同番組は、芸能人が遠泳でのドーバー海峡横断や社交ダンスに挑戦する企画などで人気を博した。内村が所属する「ポケットビスケッツ」、相方の南原清隆が所属する「ブラックビスケッツ」の男女3人組音楽ユニットも誕生し、2組は一世を風靡（ふうび）した。