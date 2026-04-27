日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、同局の情報番組「ZIP!」のシフト表とみられる資料や、局の入館証を撮影したとみられる画像がSNS上に拡散し物議を醸した問題について言及した。

福田博之社長は「本事案を大変重く受け止めております」とし「社会人になったばかりの新入スタッフによる事案と承知しておりますが、研修については新人のみならず全社的に様々な研修を行っておりまして」と説明。4月1日には「当該番組である『ZIP!』でもスタッフを含む新入スタッフ」を対象にSNS情報漏えいに関する研修を行っていたと明かした。

「しかしながら本件を招いたということは、我々の対応が十分ではなかった」と認め「現場のみならず、全社的に改めて情報管理の徹底を周知、指導するよう、局長会等を通じて厳達」したと話して「合わせて外部協力会社を含めた管理体制の再点検を現在進めております」と語った。

SNS上では、「ZIP!」に出演している水卜麻美アナやパーソナリティーの「Snow Man」阿部亮平の名前が記載されたシフト表や、日本テレビのロゴ入り入館証が拡散。入館証に記載されていた名前から、今年の春から制作に携わっていた女性スタッフの撮影であることが示唆されていた。