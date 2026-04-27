キングペンギンの赤ちゃんが、茶色いふわふわの羽から大人の羽へと生え変わる“換羽”の様子が話題を集めている。

【映像】キングペンギン換羽コレクション（動画あり）

投稿したのは、和歌山県にあるアドベンチャーワールドの公式X（@aws_official）。キングペンギンの赤ちゃんが“換羽”を迎える貴重な姿を撮影し、「キングペンギン換羽コレクション」として公開した。“換羽”は年に一度で、完了までにはおよそ3週間かかるという。

飼育スタッフによると、羽が生え変わる場所はペンギンの動きや羽繕いのクセによって異なり、それぞれ個性が出るそうだ。

アドベンチャーワールドは国内最多の飼育羽数を誇るペンギンエリアがあり8種類、およそ500羽のペンギンが暮らしている。今年3月に誕生したキングペンギンの赤ちゃんの様子も、定期的にライブ配信しているという。

動画を見た人からは、「みんな斬新」「コート着ているようでかわいいですね」「皆んな個性的で素敵です」「ゴージャスな毛皮をまとったマダムみたい」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）