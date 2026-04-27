aespaカリナ、ブランド史上初女性アンバサダー就任 5ルックのスタイリングで異なる魅力放つ
【モデルプレス＝2026/04/27】ラグジュアリーゴルフブランド『MARK＆LONA（マーク＆ロナ）』は、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）を新ブランドアンバサダーに起用。この度、カリナが着用、出演する、『MARK＆LONA』の新ビジュアルおよび新CM「PLAY ILLUSION」編（15秒／30秒／60秒）が4月27日より特設サイトにて公開される。
【写真】紅白出場K-POP美女、5ルックの衣装で透明肌・抜群スタイル際立つ
『MARK＆LONA』は、2008年のブランド誕生以来、「Luxury Golf」という、唯一無二の価値観を掲げ、保守的なスタイルが主流であった、ゴルフアパレル業界に革新をもたらし、まったく新しい概念を確立してきた。幅広いコラボレーションは、著名なキャラクターやアーティストにとどまらず、スニーカーやコスメ、スイーツなど、異業種との取り組みにも広がっている。また、いち早くアップサイクルにも取り組み、話題を集めるなど、ゴルフアパレルの枠を超えた、独自のポジションを築く。そして、ブランド誕生から18年以上を経た現在も、『MARK＆LONA』はその独創的なスタイルで進化を続け、世界各地で展開する旗艦店を通じて、高い支持と注目を集め続けている。
今回のカリナの起用は『MARK & LONA』において、ブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーの就任。新ビジュアルおよび新CMの見どころは、幻想的な世界観の中で表現されるカリナの圧倒的な存在感。カリナが着用する『MAR＆LONA』の5ルックのスタイリングが、それぞれ異なる魅力を放つ。透明感のある、美しい肌、抜群のスタイル、そして繊細な表情の変化。スチール撮影では、カメラが向けられる瞬間に表情を瞬時に切り替え、グローバルアーティストならではの完成度の高いポージングを披露し、動画シーンでは、クリスタルボールを探す演出の中で、ウェアが美しく見える立ち方や動きを自ら工夫するなど、細部まで意識した表現力も見どころとなっている。さらに、クリスタルボールをクリスタルパターで打つシーンでは、ワンポイントレッスンを受けただけで美しいパッティングフォームを習得。その高い身体感覚とセンスも印象的だった。
撮影は韓国・ソウルにて実施し、動画とスチールを交互に撮影する形で進行。今回カリナは、『MARK＆LONA』の5ルックの衣装を着用。ルックごとにヘアメイクも変更しながらの撮影となった。また、初めて着用する『MARK＆LONA』のウェアについても、素材の質感やデザインをとても気に入った様子で、終始和やかな雰囲気の中で撮影が進行した。撮影の合間には、『MARK＆LONA』からシューズと、カリナのイメージカラーに合わせた、フラワーギフトとスイーツが贈られ、嬉しそうに受け取る姿も見られた。（modelpress編集部）
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◆aespaカリナ、ブランド史上初女性アンバサダー就任
『MARK＆LONA』は、2008年のブランド誕生以来、「Luxury Golf」という、唯一無二の価値観を掲げ、保守的なスタイルが主流であった、ゴルフアパレル業界に革新をもたらし、まったく新しい概念を確立してきた。幅広いコラボレーションは、著名なキャラクターやアーティストにとどまらず、スニーカーやコスメ、スイーツなど、異業種との取り組みにも広がっている。また、いち早くアップサイクルにも取り組み、話題を集めるなど、ゴルフアパレルの枠を超えた、独自のポジションを築く。そして、ブランド誕生から18年以上を経た現在も、『MARK＆LONA』はその独創的なスタイルで進化を続け、世界各地で展開する旗艦店を通じて、高い支持と注目を集め続けている。
今回のカリナの起用は『MARK & LONA』において、ブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーの就任。新ビジュアルおよび新CMの見どころは、幻想的な世界観の中で表現されるカリナの圧倒的な存在感。カリナが着用する『MAR＆LONA』の5ルックのスタイリングが、それぞれ異なる魅力を放つ。透明感のある、美しい肌、抜群のスタイル、そして繊細な表情の変化。スチール撮影では、カメラが向けられる瞬間に表情を瞬時に切り替え、グローバルアーティストならではの完成度の高いポージングを披露し、動画シーンでは、クリスタルボールを探す演出の中で、ウェアが美しく見える立ち方や動きを自ら工夫するなど、細部まで意識した表現力も見どころとなっている。さらに、クリスタルボールをクリスタルパターで打つシーンでは、ワンポイントレッスンを受けただけで美しいパッティングフォームを習得。その高い身体感覚とセンスも印象的だった。
◆aespaカリナ、5ルックの衣装を着用
撮影は韓国・ソウルにて実施し、動画とスチールを交互に撮影する形で進行。今回カリナは、『MARK＆LONA』の5ルックの衣装を着用。ルックごとにヘアメイクも変更しながらの撮影となった。また、初めて着用する『MARK＆LONA』のウェアについても、素材の質感やデザインをとても気に入った様子で、終始和やかな雰囲気の中で撮影が進行した。撮影の合間には、『MARK＆LONA』からシューズと、カリナのイメージカラーに合わせた、フラワーギフトとスイーツが贈られ、嬉しそうに受け取る姿も見られた。（modelpress編集部）
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