安藤優子、名店再現の彩り豊かなサラダなど手料理披露「再現度高い」「さすがのクオリティ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】キャスターの安藤優子が4月26日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】60代ベテランキャスター「彩りも盛り付けも美しい」トマト・エビなど入った名店サラダ再現
安藤は「お早うございます！本日は豊橋に講演会で出かけます」とつづり、講演会の衣装など写真を複数枚投稿。「昨晩はまたまたキッチンカウンターで居酒屋アンドー開店（笑）」と、名店エンパイアステーキハウスのサラダを再現したものや鯛の昆布締め、人参とごぼうのきんぴらなど手作り料理を披露した。「新玉ねぎ、トマト、海老に、本当はベーコンですが無かったので、ソーセージで代用。ドレッシングは、ジャックダニエルのバーベキューソースとレモン汁、タコスソースを合わせて、まあまあ再現できました！」とサラダ出来具合について嬉しそうにコメントしている。
この投稿にファンからは「サラダの再現度高い」「食べてみたい」「彩りも盛り付けも美しい」「今回も素敵な料理ですね」「さすがのクオリティ」「お腹すいてきた」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「彩りも盛り付けも美しい」トマト・エビなど入った名店サラダ再現
◆安藤優子、名店のサラダ再現
安藤は「お早うございます！本日は豊橋に講演会で出かけます」とつづり、講演会の衣装など写真を複数枚投稿。「昨晩はまたまたキッチンカウンターで居酒屋アンドー開店（笑）」と、名店エンパイアステーキハウスのサラダを再現したものや鯛の昆布締め、人参とごぼうのきんぴらなど手作り料理を披露した。「新玉ねぎ、トマト、海老に、本当はベーコンですが無かったので、ソーセージで代用。ドレッシングは、ジャックダニエルのバーベキューソースとレモン汁、タコスソースを合わせて、まあまあ再現できました！」とサラダ出来具合について嬉しそうにコメントしている。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿にファンからは「サラダの再現度高い」「食べてみたい」「彩りも盛り付けも美しい」「今回も素敵な料理ですね」「さすがのクオリティ」「お腹すいてきた」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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