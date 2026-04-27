あの・安斉星来・野村康太ら「TGC2026 A/W」出演者第2弾解禁
【モデルプレス＝2026/04/27】9⽉19⽇に横浜アリーナにて開催される『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、『TGC2026 A/W』）より、追加情報が決定した。
【写真】紅白出演美女「脚綺麗で長すぎ」花びら散るミニ衣装で美脚見せ
メインモデルに、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つモデルで、現在放送中の『LOVED ONE』出演や、2026年10月に公開予定の映画『うるわしの宵の月』ではヒロイン役を務めるなど、俳優としても活躍する安斉星来、「Seventeen」専属モデルの葛西杏也菜、抜群のスタイルを誇る、次代のファッションシーンを担う注目のモデルの1人・土方エミリ、個性あふれる才能を持ち、それぞれが各界で活躍する“奇跡”とも称される本田3姉妹の末っ子で、「Ray」専属モデルも務める本田紗来の出演が決定した。
ゲストには、国民的タレントで、2022年4月にアーティストとしてメジャーデビューを果たすと、2025年9月には初の日本武道館公演を開催し約12,000人を動員。さらに、現在放送中のドラマ『惡の華』では、地上波ドラマ初主演に加えて、新曲『愛晩餐』が同作品の主題歌に起用されているあのと、2026年5月に、自身人生最後の写真集の発売を予定している村重杏奈が出演。
そして、SNS総フォロワー数300万人超えで、Z世代を牽引するトレンドセッターとうあ、元YGエンターテインメントの練習生で、2021年にメジャーデビュー。作詞・作曲・振付までも自ら手がけるソロアーティストで、2026年1月には全国ホールツアー『NOA HALL TOUR 2026 “REFLECTiON”』を完走、2026年4月9日に最終回を迎えたドラマ『救い、巣喰われ』ではドラマ単独初主演を果たしたNOAも登場する。
さらに、2026年4月12日に、全国21都市、41公演にも及んだツアー「WATWING LIVE TOUR『honest』」を完走したばかりのダンス＆ボーカルグループWATWINGのメンバーで、ドラマ『GIFT』に出演中の八村倫太郎、2025年にグループ史上最大規模となるアリーナツアーを成功させ、現在は、2年ぶりの全国ホールツアー『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』を開催中のダンスボーカルグループBUDDiiSのメンバーで、弟のしゅーと（森愁斗）は、2026年公開予定の映画『口に関するアンケート』出演など、俳優としても活躍する人気リアル兄弟ユニットもーりーしゅーとに加えて、2026年8月に公開予定の映画『ブルーロック』出演の、注目の若手俳優・野村康太のゲスト出演も決定した。（modelpress編集部）
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◆安斉星来・本田紗来ら「TGC2026 A/W」出演者第2弾解禁
メインモデルに、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つモデルで、現在放送中の『LOVED ONE』出演や、2026年10月に公開予定の映画『うるわしの宵の月』ではヒロイン役を務めるなど、俳優としても活躍する安斉星来、「Seventeen」専属モデルの葛西杏也菜、抜群のスタイルを誇る、次代のファッションシーンを担う注目のモデルの1人・土方エミリ、個性あふれる才能を持ち、それぞれが各界で活躍する“奇跡”とも称される本田3姉妹の末っ子で、「Ray」専属モデルも務める本田紗来の出演が決定した。
◆あの・村重杏奈・野村康太らも登場
ゲストには、国民的タレントで、2022年4月にアーティストとしてメジャーデビューを果たすと、2025年9月には初の日本武道館公演を開催し約12,000人を動員。さらに、現在放送中のドラマ『惡の華』では、地上波ドラマ初主演に加えて、新曲『愛晩餐』が同作品の主題歌に起用されているあのと、2026年5月に、自身人生最後の写真集の発売を予定している村重杏奈が出演。
そして、SNS総フォロワー数300万人超えで、Z世代を牽引するトレンドセッターとうあ、元YGエンターテインメントの練習生で、2021年にメジャーデビュー。作詞・作曲・振付までも自ら手がけるソロアーティストで、2026年1月には全国ホールツアー『NOA HALL TOUR 2026 “REFLECTiON”』を完走、2026年4月9日に最終回を迎えたドラマ『救い、巣喰われ』ではドラマ単独初主演を果たしたNOAも登場する。
さらに、2026年4月12日に、全国21都市、41公演にも及んだツアー「WATWING LIVE TOUR『honest』」を完走したばかりのダンス＆ボーカルグループWATWINGのメンバーで、ドラマ『GIFT』に出演中の八村倫太郎、2025年にグループ史上最大規模となるアリーナツアーを成功させ、現在は、2年ぶりの全国ホールツアー『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』を開催中のダンスボーカルグループBUDDiiSのメンバーで、弟のしゅーと（森愁斗）は、2026年公開予定の映画『口に関するアンケート』出演など、俳優としても活躍する人気リアル兄弟ユニットもーりーしゅーとに加えて、2026年8月に公開予定の映画『ブルーロック』出演の、注目の若手俳優・野村康太のゲスト出演も決定した。（modelpress編集部）
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