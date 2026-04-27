東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米イラン2回目協議は実現せず、戦争間もなく3カ月目に突入

トランプ米大統領「時間の無駄」交渉団のパキスタン派遣を中止

イラン大統領「脅威や海上封鎖の下で交渉に応じる気はない」

イラン外相「交渉条件は非常に重要、国の利益を確保しなければならない」



イランがパキスタン仲介者を通じて米国に新たな提案を提示（アクシオス）

※提案に「核協議延期」が含まれる、米国が受け入れる可能性は低い



【英国】

英首相首席秘書ジョーンズ氏

戦争「終結後」も少なくとも8カ月間は燃料や食料品の価格高騰続く

物価高はトランプ米大統領の行動の結果だ、その影響は数カ月に及ぶ

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