東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米イラン2回目協議は実現せず、戦争間もなく3カ月目に突入
トランプ米大統領「時間の無駄」交渉団のパキスタン派遣を中止
イラン大統領「脅威や海上封鎖の下で交渉に応じる気はない」
イラン外相「交渉条件は非常に重要、国の利益を確保しなければならない」
イランがパキスタン仲介者を通じて米国に新たな提案を提示（アクシオス）
※提案に「核協議延期」が含まれる、米国が受け入れる可能性は低い
【英国】
英首相首席秘書ジョーンズ氏
戦争「終結後」も少なくとも8カ月間は燃料や食料品の価格高騰続く
物価高はトランプ米大統領の行動の結果だ、その影響は数カ月に及ぶ
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米イラン2回目協議は実現せず、戦争間もなく3カ月目に突入
トランプ米大統領「時間の無駄」交渉団のパキスタン派遣を中止
イラン大統領「脅威や海上封鎖の下で交渉に応じる気はない」
イラン外相「交渉条件は非常に重要、国の利益を確保しなければならない」
イランがパキスタン仲介者を通じて米国に新たな提案を提示（アクシオス）
※提案に「核協議延期」が含まれる、米国が受け入れる可能性は低い
【英国】
英首相首席秘書ジョーンズ氏
戦争「終結後」も少なくとも8カ月間は燃料や食料品の価格高騰続く
物価高はトランプ米大統領の行動の結果だ、その影響は数カ月に及ぶ