タレントの上沼恵美子（71）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。楽しみにしている映画を明かした。

常々、映画館で食べるポップコーン好きを公言しているものの、この日は「ポップコーンだけやないよ」と断った上沼。自身の子供が小さい頃は映画館に行けなかったため「その頃の映画を映画館で見てない」といい、「今、取り戻してるのよ。老後の楽しみになってる」と打ち明けた。

これに「シャンプーハット」てつじが「それを言うと上沼さん、プラダを着た悪魔2が…」と触れると、上沼は「もうすぐやろ？今日からじゃない！？もうすぐ？」と大興奮。5月1日公開であることを告げられ「絶対見に行く」と息巻いた。

前作を思い返しながら「最高やった、カッコ良かった。アレ面白かったもんね」と回想。20年ぶりの続編ながら、同局・北村真平アナウンサーが「主要キャスト4人はそのまま続投」と解説すると、上沼は「でも考えたらメリル・ストリープって変わってないね〜」と感心した。

「20年経ったら（普通は）おばあさんになってるで」という上沼に、てつじが「20年前が老けすぎてたんかも」と笑わせると、「いや、そうかも分からへんけど」とツッコみながら、「あの人はもう、名優ですよ」と絶賛した。

これを受けて、てつじはタクシー車内での出来事を回想。車内の広告映像で、同作のアン・ハサウェイとメリル・ストリープのインタビュー映像を目にしたといい「2人のリスペクトのし合いが凄い」と驚いたという。上沼は「行きたい、絶対行くよ」と宣言していた。