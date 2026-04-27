４人組グループ・ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大（３９）が、舞台「フタマツヅキ」（８月２１〜３０日・ＩＭＭ Ｔｈｅａｔｅｒなど）に出演することが２６日、分かった。主演は俳優の近藤芳正（６４）が務め、溝口琢矢（３０）、白羽ゆり（４７）らが共演に名を連ねる。

同作は演出家・劇作家の横山拓也氏が率いる劇団ｉａｋｕが２０２１年に発表。バブルの１９８０年代、売れない落語家と妻が出会ったころのエピソードと、その一人息子が社会人として旅立つ２０００年代という二つの時間軸が同時進行し、家族それぞれの人生の葛藤を描く物語だ。辰巳は、落語家に転身も大成しなかった主人公の芸人時代・スグル役を演じる。

「痛み、悔しさ、虚無感、温かさ。そして、それぞれの世代の人生観。横山さんの描く繊細な人間らしさの詰まった劇団ｉａｋｕの作品が大好物」という辰巳。「芸人時代のスグルとして、雅子（妻）との出会いやさまざまな人生の選択をしていきます。稽古を通して、情けなくてもどこか憎めないスグルらしさを作っていきたいです」と意気込んだ。

ふぉ〜ゆ〜のステージで落語を披露したこともある辰巳は「落語好きの僕としてはたまらないシーンもあります」と大喜び。「ぜひ、劇場で登場人物たちのユーモアと人間味あふれる会話、人生をのぞき見してください」と呼びかけた。