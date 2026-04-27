「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



前週末２４日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の５７０億円から５９５億円（前の期比６．９％増）へ、営業利益が１５億円から２５億円（前の期６００万円）へ、純利益が１３億円から１５億８０００万円（前の期比５４．５％減）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。主に日本及び北米地域においてロボット向け、半導体製造装置向けの売上高が想定を上回った。また売上高の増加により、これら地域における工場の操業度が上昇したことも寄与した。



この発表を受けて、この日の同社株は朝方から買いが優勢。株価は一時ストップ高の４８９５円に上昇する場面もあり、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS