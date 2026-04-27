巨人と阪神がそれぞれ運営する女子硬式野球チームが27日、甲子園球場と東京ドームで交流戦を行うことを発表しました。

今年で4年目を迎えますが、過去3年の対戦成績は巨人の3勝1分2敗と拮抗しています。昨年は阪神が2戦2勝しました。

読売ジャイアンツ女子チームでキャプテンを務める中江映利加選手は「女子野球伝統の一戦も、今年で4年目を迎えます。今年もタイガースWomenと戦えることを、心から嬉しく思います。この舞台を支えてくださる皆様への感謝を胸に、全力でプレーします。昨年は2連敗を喫しましたが、あの悔しさを胸に今年は必ずリベンジを果たします。レベルアップしたジャイアンツ女子チームの姿に、ぜひご期待ください。応援よろしくお願いいたします！」と力強く意気込みました。

阪神タイガース Womenキャプテンの正代絢子選手は「今年も阪神甲子園球場と東京ドームにおいて、ジャイアンツ女子チームとの伝統の一戦が開催されることを大変嬉しく思っております。球場へ足を運んでくださるファンの皆様に観に来てよかったと思っていただける試合をしますので、両チームに温かいご声援よろしくお願いします」とコメントしました。

試合は6月27日(土)午後6時から甲子園球場で第1戦、7月18日(土)午後7時から東京ドームで第2戦が行われます。