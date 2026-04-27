◇MLB ドジャースーカブス(日本時間25〜27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースとカブスによる今季初の3連戦が終了。初戦はカブスが逆転勝利とするも、以降はドジャースが2連勝としました。

両チームには日本人選手が多く在籍しており、ドジャースには大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手、一方カブスには鈴木誠也選手と今永昇太投手が在籍しています。投手陣も先発マウンドにあがるなど日本人対決も生まれる中、ほっこりとする場面も多く見られました。

まずは試合前。それぞれが時間のあるタイミングで駆け寄り言葉を交わします。先日のWBCにも大谷選手、山本投手、鈴木選手が出場しており、談笑しながら久しぶりの再会を喜びました。

試合が始まってしまえば敵同士となりますが、同い年の大谷選手と鈴木選手は試合中にも仲の良さをのぞかせます。大谷選手は出塁する度に、ライトの守備につく鈴木選手に猛アピール。鈴木選手に向かって笑顔で色々なポーズを見せました。鈴木選手は“試合に集中したい”という様子で目をそらしたり、大谷選手に前を向くようにジェスチャー。それでも大谷選手はニコニコでポーズを続け、このやりとりを一塁コーチャーも笑顔で見守っていました。

2試合目ではドジャース・佐々木投手が今季5度目の先発マウンドへ。この日は鈴木選手からソロHRを浴びるなど、3本の本塁打を被弾し6回途中4失点としました。それでもドジャース打線が奮起し快勝。佐々木投手も今季1勝目をあげました。同日は佐々木投手のボブルヘッドデーとなっており、ミゲル・ロハス選手が手元に置いたボブルヘッド人形とともに、マウンドの佐々木投手へエールを送る様子もありました。

対して3戦目ではカブス・今永投手が先発登板。大谷選手とは3度の対戦で2度のヒットを浴びるなど、6回途中5失点で今季2敗目を喫しています。