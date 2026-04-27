aespa・KARINA、愛らしいゴルフウェアスタイル披露 パターゴルフ挑戦「人生で初めて」
グローバルグループ・aespaのKARINA（カリナ）が27日、都内で行われた『KARINA × MARK ＆ LONA 新アンバサダー就任＆新CM『PLAY ILLUSION』公開記者発表会』に出席。パターゴルフに挑戦した。
【全身ショット】ガールクラッシュ！美脚を披露したKARINA
KARINAはこの日、黒×ピンクのゴルフウェアを着用。「着心地もよいですし、本当に楽です。ブラックに炎のようなデザインがあしらわれており、シルエットも美しく、デザイン性もあり、素敵だと思っています」と笑顔を見せた。
CMでゴルフのパターに挑戦したKARINAは「人生で初めてパターをしました」と照れ笑い。「姿勢を教えてくれまして、できるだけプロみたいにしようと頑張りました。CMでは入りましたが、実際はどうだったか秘密です」と茶目っ気を見せた。
イベントでもパターチャレンジに挑戦。3回目で成功し、「やったー！」とにっこり。「本当にうれしかったです」と声を弾ませた。
「MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）」は、ラグジュアリーゴルフブランド。KARINAは、同ブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーとなる。KARINAが出演する新CM「PLAY ILLUSION」編では、5ルックのスタイリングでそれぞれ異なる魅力を放っている。
【全身ショット】ガールクラッシュ！美脚を披露したKARINA
KARINAはこの日、黒×ピンクのゴルフウェアを着用。「着心地もよいですし、本当に楽です。ブラックに炎のようなデザインがあしらわれており、シルエットも美しく、デザイン性もあり、素敵だと思っています」と笑顔を見せた。
イベントでもパターチャレンジに挑戦。3回目で成功し、「やったー！」とにっこり。「本当にうれしかったです」と声を弾ませた。
「MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）」は、ラグジュアリーゴルフブランド。KARINAは、同ブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーとなる。KARINAが出演する新CM「PLAY ILLUSION」編では、5ルックのスタイリングでそれぞれ異なる魅力を放っている。