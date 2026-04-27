大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付発表が行われ、新三役で新関脇の琴勝峰（２６）が、師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）と都内で会見した。

新入幕から所要３５場所での新三役は、史上１０位のスロー昇進（１位は豪風の所要６８場所）。琴勝峰は「やっとですね。ちょっと長かった」と少しふがいない様子で話した。２０２０年７月場所で新入幕を果たし、翌年１月場所では東前頭３枚目まで番付を上げたが、足踏みが続いた。

転機は昨年５月場所だった。右大腿二頭筋肉離れで初日から休場したが、東前頭１４枚目で「このままなら十両に落ちる」と、途中出場して６勝を挙げ幕内を守った。「余計なことを考えず吹っ切れた。思い切った相撲が取れた」と、課題だった荒々しさをある程度獲得できたという。翌７月場所は平幕で初優勝を飾った。

佐渡ケ嶽親方は「昇進は嬉しいが遅かった」と弟子に同調。胸から当たる立ち合いに変更させるなどの指導が実った。弟の琴栄峰の関取昇進、埼玉栄の先輩である琴桜の存在も刺激になったと話して「早く綱を締めてほしい。琴勝峰も琴桜も大関を通過点にして、二人で綱を張ってほしい。先代の夢を私は叶えたい」と熱く語った。

この言葉を聞き琴勝峰は「少しでも恩返ししたい」と、落ち着いた表情で話していた。