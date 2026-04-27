「素晴らしすぎて見入ってしまった」「誇らしさを感じた」…『世界遺産』が伝えたアンコール遺跡群の日本の貢献に「感銘」の声も

「素晴らしすぎて見入ってしまった」「誇らしさを感じた」…『世界遺産』が伝えたアンコール遺跡群の日本の貢献に「感銘」の声も