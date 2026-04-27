プロボクシングの元世界2階級制覇王者ティモシー・ブラッドリー氏（42）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）の「欠点」を指摘した。

勝敗予想は「まだ迷っている。本当に分からない」

井上は2026年5月2日に東京ドームで、世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を相手に防衛戦を行う。

井上、中谷ともに32戦無敗で、井上は32勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）。互いに強打を誇る選手で、右構えの井上に対して、中谷はサウスポースタイルだ。

両者がこれまで獲得した世界王座を比較すると、井上はライトフライ級（48.9キロ）、スーパーフライ級（52.1キロ）、バンタム級（53.5キロ）、スーパーバンタム級（55.3キロ）の4階級。中谷はフライ級（50.8キロ）、スーパーフライ級、バンタム級の3階級を制した。

日本ボクシング界が誇る両雄の対決は、日本ボクシング界史上最大級の世界戦と称され、世界的に注目を集めている。

米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）によると、ブラッドリー氏が井上対中谷戦に言及。「ブラッドリー、井上が勤続疲労を見せ始めているのではないかと懸念」とのタイトルで記事化した。

ブラッドリー氏は、勝敗予想について「まだ迷っている。本当に分からない」した上で、井上に繰り返し見られる「欠点」を指摘した。

過去の試合で、井上が踏み込んだ瞬間にパンチを受けた場面があったとし、「彼は隙がある。パンチを食らう。食らうんだ」と主張した。

「井上は、そろそろ戦いの疲れを見せ始めているんじゃないか？」

さらに、「彼は打たれすぎだ。そろそろ戦いの疲れを見せ始めているんじゃないか？」と勤続疲労を指摘。井上はプロ32戦のうち、27戦が世界タイトルマッチで、10年以上、世界の第一線で戦っている。

ブラッドリー氏は、井上の体力面を不安視する一方で、「番狂わせ」は断言できないとした。

その理由を「井上の過去の試合を見れば分かるが、この男は毎回違う戦い方をする」とし、「次の試合は、とんでもない試合になる。互いにボコボコに叩きのめし合うことになるだろう」と予想した。

ブラッドリー氏は、元WBC・WBO世界スーパーライト、WBO世界ウエルター級王者で、12年6月に行われたWBO世界ウエルター級タイトルマッチで、マニー・パッキャオ（フィリピン）を判定で下した。

現在は、ボクシング解説者として米放送局でコメンテーターとして活躍している。