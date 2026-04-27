日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新番付を発表した。春場所で３度目の優勝を果たし大関に復帰した霧島（音羽山）が国技館内で会見に臨み「２年かかって大関に戻れた。これからまだあるので考えてやらないといけない」と意気込んだ。新大関だった２３年名古屋場所はけがもあり初日から休場し、負け越した。「当時は勝たなくてはいけないと思い過ぎた。勝ち負けよりいい相撲を取ることを心がけたい」と反省を生かす。

２４日に３０歳の誕生日を迎えた。入門時の師匠だった陸奥親方（元大関・霧島）は３０歳１１か月で大関に昇進。師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）も３０歳を超えてから優勝を５回しており「まだまだ自分は若いと思っている」。夢の横綱昇進を目指すことを誓った。東京開催の国技館での優勝は経験がない。「みんな優勝を狙っている。ちゃんと結果を残せるようにやっていきたい」と闘志を燃やした。

長女のアヤゴーちゃん（小１）はひらがなで「おおぜき・きりしま」と書いて見せてくれるという。モンゴル出身の霧島も日本語勉強中で「分からないというわけにはいかないし、しっかり日本語を教えられるように覚えていきたい」と新たな目標も明かした。

◇大関から平幕へ転落し、復帰した例

▽魁傑 ７５年初場所後、大関に昇進。肝炎、腰痛に苦しみ、７６年初場所で関脇転落。一時は西前頭６枚目まで下がったが、７７年初場所後に大関に復帰。伝達式の口上は「謹んでお受けします」。同九州場所で関脇に転落し、７９年初場所で引退した。

▽照ノ富士 １５年夏場所後に大関昇進。両膝のけがや糖尿病などで、一度は序二段まで落ちた。２１年春場所後に大関復帰。口上は「謹んでお受けいたします」。その後は横綱に昇進し、１０度優勝。２５年初場所で引退。