様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニーやピクサー映画の名シーンが食卓を彩る「メラミンミニプレート 13cm 4枚セット」が登場。

軽くて割れにくいメラミン素材を使用した、お気に入りのキャラクターデザインで楽しい食事時間が過ごせるミニプレートです☆

スケーター ディズニー・ピクサー「メラミンミニプレート 13cm 4枚セット」

価格：各3,300円（税込)

先行発売日：2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて販売

※その後、スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店にて販売

サイズ：直径13cm

仕様：4枚セット

スケーターから、「ディズニー」と「ピクサー」映画の感動的な名シーンをデザインした「メラミンミニプレート 13cm 4枚セット」が登場。

1セットに4種類の異なる映画の名シーンやキャラクターアートが描かれているため、その日の気分や料理に合わせてお皿を選ぶことができ、毎日の食事やティータイムを楽しく演出することができます。

素材には軽くて丈夫なメラミン樹脂を使用しているため、誤って落としても割れにくく、小さなお子さんがいる家庭でも安心して使用できるのも嬉しいポイントです。

直径13cmという手のひらサイズであるため、取り皿としてはもちろん、お菓子を乗せたり、アクセサリーなどの小物置きとしてお部屋に飾ったりと、ライフスタイルに合わせて多用途に活用できます☆

トイ・ストーリー/ファイナルフレーム メラミンミニプレート 13cm 4枚セット

POS：4973307739095

品番：MPRU13S

にぎやかなアートが食卓を明るく彩る「トイ・ストーリー」デザイン。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちの友情や冒険のシーンが描かれています。

モンスターズ・インク/ファイナルフレーム メラミンミニプレート 13cm 4枚セット

POS：4973307739101

品番：MPRU13S

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」「ブー」の心温まるシーンを集めた「モンスターズ・インク」

個性豊かなキャラクターたちが食事の時間を楽しく演出します。

ズートピア/ファイナルフレーム メラミンミニプレート 13cm 4枚セット

POS：4973307739118

品番：MPRU13S

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の名シーンを切り取った『ズートピア』

2人の魅力的な表情や映画のワンシーンが楽しめます。

ベイマックス/ファイナルフレーム メラミンミニプレート 13cm 4枚セット

POS：4973307739125

品番：MPRU13S

『ベイマックス』の世界観を落とし込んだメラミンプレート。

優しくて愛らしい「ベイマックス」と「ヒロ」の絆を感じられるアートです。

アリエル/ファイナルフレーム メラミンミニプレート 13cm 4枚セット

POS：4973307739712

品番：MPRU13S

パステル調の柔らかな色合いが上品さを引き立てる『リトル・マーメイド』

物語の美しい海の中の世界や、ディズニープリンセス「アリエル」の洗練されたシルエットが描かれています。

ラプンツェル/ファイナルフレーム メラミンミニプレート 13cm 4枚セット

POS：4973307739729

品番：MPRU13S

食卓に華やかでロマンチックな雰囲気をプラスしてくれる『塔の上のラプンツェル』柄。

幻想的なランタンのシーンや、ディズニープリンセス「ラプンツェル」の無邪気な表情が魅力的です。

1セットに4種類の異なる映画の名シーンやキャラクターアートが描かれた、毎日の食事やティータイムを楽しく演出してくれるテーブルウェア。

スケーターより発売される、ディズニー・ピクサーデザイン「メラミンミニプレート 13cm 4枚セット」の紹介でした☆

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