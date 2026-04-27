俳優の竹内涼真が自身のInstagramを更新し、33歳の誕生日を愛犬と妹・弟とともに祝うオフショットを公開した。

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投稿されたのは、愛犬のシュナウザー「ネーロ」と過ごす誕生日の一日を切り取った6枚。青いアロハシャツにサングラス姿の竹内が、肩に乗せたネーロと顔を寄せ合うアップショットから始まる。そのほか、住宅街の路地でネーロを連れて並んで歩く3ショットも並ぶ。中央にイエローのパンツとデニムジャケットを羽織った竹内、キャップにグリーンのシャツを合わせた弟・竹内唯人、右にネイビーのフットボールTシャツを着た妹・たけうちほのかが立ち、3きょうだいで仲睦まじく散歩を楽しむ姿が捉えられている。

さらに、リードを持つ妹・ほのかとネーロを真正面から写したカット、電柱の脇で兄妹がしゃがみ込み、座るネーロに顔を近づけて声をかける微笑ましいショットも続く。

竹内はキャプションで「ネーロと俺 お誕生日おめでとう」「良い歳にしようぜ♡」と綴り、「#33歳」「#6歳」と添えた。竹内は4月26日生まれで、今年33歳の誕生日を迎えたばかり。妹はモデル・女優のたけうちほのか、弟は歌手の竹内唯人で、これまでもSNSなどで仲の良い3きょうだいぶりが知られている。（文＝リアルサウンド編集部）