野村康太の1stフォトブック『隣の君』（ホーム社／2026年6月26日発売）の表紙カバーが発表された。

【写真】沖縄の海と夕陽をバックに撮影した野村康太のカット

2022年に俳優デビューした野村康太（のむら・こうた）。2023年から「MEN’S NON-NO（メンズノンノ）」（集英社）の専属モデルとしても活動し、『パーフェクトプロポーズ』、『夫の家庭を壊すまで』などのドラマに出演。2026年8月7日に公開する映画『ブルーロック』に國神錬介役で出演することも決定している。

そんな野村の1stフォトブック『隣の君』のコンセプトは「デート」。本写真集タイトルの『隣の君』は野村と編集スタッフが相談を重ねて決定した。

発売に先駆け発表された表紙カバーは沖縄の海を背景に撮影された1枚。タイトルのフォントも「手書き風だとエモさが出ていいですよね」と野村本人の意見が採用されたものとなっている。

本写真集の紙面では沖縄での撮り下ろしカットが多数収録されるほか、雑誌『Duet』2023年10月号～2025年12月号の振り返りインタビュー＆初公開のアザーカット、沖縄旅の振り返りインタビュー＆旅のオフショット、「野村康太」と「恋にまつわる」Q＆Aなどが掲載。発売日翌日の6月27日（土）には「発売記念イベント」の開催が予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）