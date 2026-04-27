原画展公式図録『さいとう・たかをの世界』刊行　名作群を収録

『さいとう・たかをの世界 ART WORK1995～2021』（三栄）が2026年4月27日（月）に発売された。

【写真】「ムシ歯との戦い」幻の短編作品も収録

1936年（昭和11年）11月3日に和歌山県に生まれたさいとう・たかを（本名：齊藤隆夫）。6歳で大阪堺市に転居し、19歳で大阪の貸本出版社・日の丸文庫から単行本「空気男爵」でデビュー。22歳で上京し24歳でさいとう・プロダクションを作った。

本書では劇画家さいとう・たかをの「台風五郎」に始まり「007シリーズ」「無用の介」「ゴルゴ13」「影狩り」「バロム・1」「デビルキング」「サバイバル」「いてまえ武尊」「鬼平犯科帳」など代表作を網羅。主要作品のほかにも短編作品も収録されている。本書は4月25日から開催されるさいとう・たかを原画展（しもだて美術館）でも先行発売される。

また本書の発売と合わせて『さいとう・たかを劇画大解剖』（三栄）も重版出来。「ゴルゴ13」「鬼平犯科帳」の名作セレクト・名作エピソードとして「絶対にハズせない」「一晩中語れる」「鬼平を苦しめた難事件」「予測不可能な結末」などを厳選した特集などが掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）