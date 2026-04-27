ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜モーリシャス線を6月7日から増便する。

増便となるのは、イスタンブール発が水・金・日曜、モーリシャス発が月・木・土曜の週3往復。機材はエアバスA330型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が9時間30分、モーリシャス発が9時間25分。

モーリシャスは、エメラルドグリーンの海と白砂のビーチ、フランスやイギリス、インドの文化が溶け合うコスモポリタンな魅力を持つことから、ハネムーナーから家族旅行まで幅広い層に支持される島。

■ダイヤ

TK160 イスタンブール（02：15）〜モーリシャス（12：45）／火・木・土

TK176 イスタンブール（02：15）〜モーリシャス（12：45）／月・水・金・日

TK1176 イスタンブール（19：35）〜モーリシャス（06：05+1）／水・金・日（6月7日〜）

TK1177 モーリシャス（07：55）〜イスタンブール（16：20）／月・木・土（6月8日〜）

TK177 モーリシャス（20：15）〜イスタンブール（04：40+1）／月・水・金・日

TK161 モーリシャス（20：35）〜イスタンブール（04：55+1）／火・木・土