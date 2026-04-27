【北中米W杯出場国紹介｜第41回：メキシコ】７大会連続で16強止まり→前回はGS敗退。圧倒的なホームアドバンテージで新たな歴史を刻みたい

【北中米W杯出場国紹介｜第41回：メキシコ】７大会連続で16強止まり→前回はGS敗退。圧倒的なホームアドバンテージで新たな歴史を刻みたい