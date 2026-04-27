aespa・KARINA、ゴルフブランドアンバサダー就任「驚きました」 起用理由明は「Supernova」MV「稲妻が…」
グローバルグループ・aespaのKARINA（カリナ）が27日、都内で行われた『KARINA × MARK ＆ LONA 新アンバサダー就任＆新CM『PLAY ILLUSION』公開記者発表会』に出席。同ブランドを手がける株式会社キューブの代表取締役会長・松村智明氏が起用経緯を明かした。
【全身ショット】ガールクラッシュ！美脚を披露したKARINA
「MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）」は、ラグジュアリーゴルフブランド。KARINAは、同ブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーとなる。KARINAが出演する新CM「PLAY ILLUSION」編では、5ルックのスタイリングでそれぞれ異なる魅力を放っている。
KARINAを起用した理由について、松村氏は「さまざまなミュージックビデオを拝見していく中、『Supernova』冒頭のシーンでKAEINAさんが登場するシーンがあるのですが、背筋にビッと稲妻が走る感覚になりまして、彼女がアンバサダーになったらと思いました」と明かした。
続けて「世界で大変活躍されているKARINAさんですから、国内外含めて、ブランドをより多くの方に知っていただくこと、ゴルフというスポーツがファッションであり、トレンドなスポーツだと伝わること、ゴルフ業界が活性化することを望んでいます」と願いを込めた。
KARINAは「最初、（就任の）連絡が来たときは驚きました。もちろん、とてもうれしかったですが、ゴルフウェアをうまく表現できるか不安でした」と率直な思いを告白。「出来上がったビジュアルを見たら、新しいイメージをお届けでいたと思います」と自信をにじませた。
【全身ショット】ガールクラッシュ！美脚を披露したKARINA
「MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）」は、ラグジュアリーゴルフブランド。KARINAは、同ブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーとなる。KARINAが出演する新CM「PLAY ILLUSION」編では、5ルックのスタイリングでそれぞれ異なる魅力を放っている。
続けて「世界で大変活躍されているKARINAさんですから、国内外含めて、ブランドをより多くの方に知っていただくこと、ゴルフというスポーツがファッションであり、トレンドなスポーツだと伝わること、ゴルフ業界が活性化することを望んでいます」と願いを込めた。
KARINAは「最初、（就任の）連絡が来たときは驚きました。もちろん、とてもうれしかったですが、ゴルフウェアをうまく表現できるか不安でした」と率直な思いを告白。「出来上がったビジュアルを見たら、新しいイメージをお届けでいたと思います」と自信をにじませた。