女優の戸田恵梨香（37）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。子供が生まれてからの変化について語った。

占い師の彌彌告（みみこ）氏から「常に自分は変わらなきゃとか成長しなきゃとか、自分を追い詰めて目に見えない何かに追われている」と占われ、戸田は「そうですね。常にその孤独感っていうのはずっと闘ってました」と打ち明けた。

「自分の成長に一番興味があって、常にどうやったら成長できるのかっていうのを考えているし、そこを求めて芝居を追求してきました」と回顧。「なのでいつの間にか根詰まっちゃって、もうできないかもって言ってた時期もありました」と続けた。

彌彌告氏は「ただ、お子さんが生まれてから変わったりしていませんか」と指摘し、戸田は「そうです」と即答した。

彌彌告氏は「自分にストイックだったり、頑張りすぎちゃったり」「常に何かに追われている孤独な状態」と表現したが、「それから抜け出せたのが、実は結婚でありさらに出産なんですよね」と指摘した。

「だから結婚してやっと、自分が落ち着いていいんだなとか、安心できる場所ができたなって思ったはずだし、結婚前は自分にちゃんと構ってあげていない」と断じた。「おもちゃがあってもいいんだなとか、食べないかもしれないけど、いろんなものが冷蔵庫に入っていてもいいんだなとか。そういうものを初めて知ったというのがあったんじゃないか」と鑑定した。

2020年に俳優・松坂桃李との結婚を発表し、23年に第1子出産を発表した戸田は「いや本当にそうですね。独身時代は友達がうちに来ても生活感ないねっていうのを凄い言われてたんで」としみじみ。

「今はたくさんものがあって嫌だなって思う瞬間もあるけれど、あ、これが豊かさだなというのを知って。自分の中でこういう形がキチンとしているんだと思っていたけれど、そこから外れることによっての心地良さってあるんだなっていうのを知りました」と話した。

彌彌告氏は「さらに心理を深堀する対象がお子さんや旦那さんにいったことによって、自己の追及の旅が1人じゃなく複数に増えたんですよね。これが戸田さんの長い孤独からの脱出だった。人生に大きな意味があった」と説明。

戸田は「ああ〜！」と納得した様子で話し、「何をやっても、どんなことをしても満たされなくて、ずっと孤独があって、学びで埋めようとしていたけど、そうしなくていいっていうのを知ったし、子供とかをみている時間が本当に豊かになって。子育てで疲れていない自分がラッキーなんだなってずっと思ってます」と声を弾ませた。

見ていてもずっと飽きないと言い切り、「幼稚園とか、小学校とかこれから入るんだと思ったら寂しくて。ずっと一緒にいたいって思ってますね」と力を込めた。