ホテルの連泊中に部屋へ戻ったら、置いていた充電器が見当たらずフロントに相談することに…。家族に「清掃後ならまず確認したほうがいい」と言われましたが、ホテル内で持ち物がなくなった場合はどのように対応すべきなのでしょうか？

ホテルでの紛失・盗難発生時にまず取るべき対応と、商法596条を中心とした責任の考え方

せっかくの旅行や出張中に、部屋に置いていた充電器などの私物が見当たらなくなると不安になるものです。まずは、客室内を再確認し、フロントに速やかに申し出たうえで、必要に応じて清掃担当者への確認を依頼するとよいでしょう。

特に清掃後に気づいた場合は、清掃スタッフが忘れ物として回収した可能性や、リネン類と一緒に回収された可能性もあります。

法律面では、宿泊施設の責任は商法によって定められています。商法第596条では、宿泊客が預けた物品が滅失または損傷した際、ホテル側は不可抗力であったことを証明しない限り、損害賠償責任を免れることができないと定めています。

また、預けていない物品であっても、施設の中に持ち込んだ物品が、ホテル側の不注意で滅失、または損傷した場合にも、同様に損害賠償の責任が生じます。



充電器や貴重品が戻らない場合の賠償額はどうなる？

フロントに相談しても解決しない場合、金銭的な賠償が論点となるかもしれません。しかし、ここで注意が必要なのが宿泊約款の存在です。多くのホテルでは、標準宿泊約款に基づき、フロントに預けていない貴重品等の紛失については、賠償額を一定額に制限する規定を設けているケースがあります。

宿泊客が種類および価額を事前に明告せずに預けた（もしくは預けなかった）貴重品等の盗難、紛失の場合、宿泊約款により、宿泊施設側に悪意や重大な過失がない限り、賠償額が制限される可能性があります。例えば、数万円する高級な充電器や電子機器であっても、その価値を事前に告げていなければ、全額の補償を受けることは難しくなるかもしれません。



自己負担を減らす携行品損害補償でカバー

ホテル側からの賠償が難しい場合でも、自ら加入している保険で金銭的な損害をカバーできるケースがあります。代表的なのが、「携行品損害補償」です。

この保険は、旅行中に持ち物が盗難や破損などの被害を受けた場合、その時価額（または修繕費）を補償するものです。例えば、ある保険会社の海外旅行保険では、補償額は持ち物1つにつき10万円程度を限度とし、その時点の価格もしくは修理費用のいずれか低いほうを支払われます。

ただし、現金や義歯など一部の品目は補償対象外となる場合もあるため、事前に自身の補償内容を確認しておきましょう。



旅先でのトラブルを金銭的損失に変えないために、宿泊者が守るべき管理義務と事前の備え

ホテルでの物品紛失は、宿泊者にとって精神的にも経済的にも大きなダメージとなります。万が一トラブルに遭った場合は、まずフロントに相談して、事実確認を行うことが第一歩です。

また、保険に加入しておくことで、ホテル側から十分な補償が得られない場合でも、自己負担を回避できる可能性があります。快適に滞在するためには、利便性を重視するあまりセキュリティー対策を軽視しないことが重要です。適切な管理を行うことが、結果として資産面のリスクを抑え、安心して利用するための基本的な対応といえるでしょう。



出典

e-Govポータル 法令検索 商法（明治三十二年法律第四十八号） 第五百九十六条（場屋営業者の責任）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー