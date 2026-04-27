日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典PRIDEの創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く映画『スマッシング・マシーン』が、いよいよ2026年5月15日より日本公開となる。

主演は自身も格闘界出身であるスター俳優のドウェイン・ジョンソン。数々の作品で無敵のヒーロー像を演じてきた彼がこれまでのイメージを封印し、屈強な男の内にのぞく繊細な一面を丁寧に体現してみせた。

本作の監督・脚本を手掛けたのは、兄のジョシュ・サフディとともに共同監督を務めた『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などで気鋭の監督として知られ、ポール・トーマス・アンダーソンの『リコリス・ピザ』やクリストファー・ノーランの『オッペンハイマー』といった名監督の注目作にも出演し俳優としても活躍するベニー・サフディ。初の長編単独監督作品で、世界三大映画祭であるヴェネチア国際映画祭にて銀獅子賞受賞を果たした。

本作では日本の地が主要な舞台のひとつとなっており、実際に日本でもロケ撮影が行われている。大沢たかお、石井慧、光浦靖子、布袋寅泰の日本人キャストの出演も大きな見どころだ。

この重要作の独占試写会がTHE RIVERにて開催決定。50名様をご招待する。

プレゼントキャンペーン概要

映画『スマッシング・マシーン』THE RIVER独占試写会

※上映後にオンラインアンケートのご協力を必ずお願いいたします。

日時：

2026年5月8日（金）受付開始18:30 上映開始19:00 終了予定21:35

※上映後にトークショーを予定しています

会場：

シネアーツ試写室

東京都新宿区市谷本村町2-5 AD市ヶ谷ビル

応募締切：

2026年4月30日（木）12時00分まで

応募方法：

（Xで応募する場合）をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

『スマッシング・マシーン』THE RIVER独占試写会に50名様ご招待！



ドウェイン・ジョンソン主演

伝説の格闘家マーク・ケアーの軌跡描く──



5月8日（金） 受付開始18:30

シネアーツ試写室



フォロー&RP後、よりご応募！4/30正午〆切 - THE RIVER (@the_river_jp)

（Instagramで応募する場合）をフォロー後、応募用ポストにいいね！、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数：

50名様

当選発表方法：

当選者様には4月30日（木）頃、 メールアドレス@theriver.jp より当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項（ご応募の際に必ずお読みください）：

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

※いかなる場合においても開映後の途中入場は固くお断りしております。

※上映中の会場内での写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合も禁止いたします。

※イベントへのご参加は、当選されたご本人様のみとなります。当選状の転売や譲渡はできません。発覚した場合、無効となります。

※会場までの交通費及び個人的な飲食・宿泊費等は、当選者様ご自身のご負担となります。また、移動中及び会場内での事故等のトラブルについての責任は負いかねます。

※その他、主催者及びイベント運営者の指示及び会場のルールに従っていただきます。

※イベントの予定は、天候その他の理由により、急きょ変更又は中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

※試写会に関しまして、事前ならびに当日の会場へのお問い合わせはお控えください。

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『スマッシング・マシーン』は2026年5月15日より日本公開。