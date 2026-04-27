山崎紘菜、32歳誕生日に幼少期ショット公開「お目目くりくり」「すでに完成してる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】女優の山崎紘菜が4月25日、自身のInstagramを更新。 幼少期の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】32歳171cm美人女優「面影ある」可愛すぎる幼少期ショット
山崎は「32歳になりました！たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」とつづり、写真を投稿。くりくりとした目にバッチリカメラに目線を決める幼少期の姿を公開し、「これからも真摯に信念と愛情を持って突き進んでいけたらと思います」と意気込みを語っている。
この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「写真可愛すぎ」「お目目くりくり」「すでに完成してる」「天使だ」「面影ある」「この頃から美しい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳171cm美人女優「面影ある」可愛すぎる幼少期ショット
◆山崎紘菜、32歳の誕生日で幼少期の写真公開
山崎は「32歳になりました！たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」とつづり、写真を投稿。くりくりとした目にバッチリカメラに目線を決める幼少期の姿を公開し、「これからも真摯に信念と愛情を持って突き進んでいけたらと思います」と意気込みを語っている。
◆山崎紘菜の投稿に反響
この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「写真可愛すぎ」「お目目くりくり」「すでに完成してる」「天使だ」「面影ある」「この頃から美しい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】