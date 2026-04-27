【アズールレーン プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り？Ver.】 6月 再販予定 価格：22,000円

海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「アズールレーン プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り？Ver.」を通販サイト「あみあみ」にて6月に再販する。価格は22,000円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より「プリンツ・ループレヒト」を着せ替えスキン「ドラゴンの龍門上り？」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

華やかで露出度の高いチャイナドレスを纏った妖艶な姿が再現され、ピンクの髪はクリアー素材で再現されている。特徴的な髪型や頭部の巨大な角も細部まで作り込まれ、挑発するような表情も繊細に表現されている。

また、差し替え表情パーツ「いたずら顔」も付属し、違った雰囲気も楽しめる。

アズールレーン プリンツ・ループレヒト ドラゴンの龍門上り？Ver.

6月 再販予定

価格：22,000円

スケール：1/7

サイズ：高さ約25cm(台座含め)

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