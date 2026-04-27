巨人の則本昂大投手が、２８日から始まる９連戦の初戦・広島戦（東京Ｄ）で今季４度目の先発マウンドに立つ。前日２７日はジャイアンツ球場で最終調整。念願の移籍後初勝利に向け「初回からしっかりと、１人ひとり抑えていった中で勝ちがつけば」と意気込んだ。

オープン戦では東京ドームで２度登板したが、シーズンでは初めて。今季の３登板はバンテリンドーム、甲子園、長野だった。「やっと投げられるかなという思いはあるんですけど、そんなにこれまでと変えるところはない。普段通りやれたらいい」。ホームゲームはビジターよりも時間に余裕があることを踏まえ「そこを有効活用して。ちゃんとプレーボールの１球目からいい投球ができるようにしたい」と語った。

２８日から９連戦がスタート。その初戦を託される。前回２１日の中日戦（長野）は５回９４球を投げ１失点で降板。「５回しか投げられなかった。中継ぎ投手をつぎ込まなければいけない状況をつくってしまったのが反省点。できるだけ長いイニングを投げたいと思ってはいるので、テンポ良くいい投球ができたら。カードの頭なので、そこを取ればいい流れで行ける。流れを持ってこられるような投球がしたい」と力を込めた。