V賞金2億円のネリー・コルダが1位に浮上 日本勢はどうなった？【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアーは今季メジャー初戦「シェブロン選手権」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。
【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の”プールダイブ”
賞金総額900万ドル（約14億2800万円）が懸かったビッグトーナメント。ネリー・コルダ（米国）が今季2勝目、メジャー通算3勝目、ツアー通算17勝目を挙げ、優勝賞金135万ドル（約2億1460万円）を獲得。今季の獲得賞金は246万8718ドル（約3億9100万円）。前週まで2位だったランキングは1位に返り咲いた。 2位は今季2勝を挙げるハナ・グリーンで142万7440ドル（約2億2270万円）、3位は同じく今季2勝のキム・ヒョージュ（韓国）が128万9942ドル（約2億530万円）と続く。 日本勢の最上位は55万6470ドル（約8850万円）で11位に後退したものの山下美夢有で変わらず。岩井明愛17位、岩井千怜19位と続く。 メジャー初戦で日本勢最上位の12位に入った勝みなみは11万9311ドル（約1897万円）を上積みしたが3ランクダウンの20位。同じく竹田麗央は6ランクアップの23位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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