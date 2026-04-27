映画監督の福田雄一氏（57）が25日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。父の職業を明かした。

福田氏は人生最高の一品として「実家で母ちゃんと親父が作ってくれるちたけうどん」を紹介。故郷・栃木の家庭料理で「子供の頃は夏になると、毎週日曜に朝5時に親父にたたき起こされて、家族全員で山にちたけを採りに行く」と思い出話をしながら、ちたけとなすを炒めてつけ汁をつくり、冷たいうどんで食べると説明した。

MCの加藤浩次に「家のちたけうどんがうまいの？」と聞かれると「極端な話、母親が作ってもおいしくないんです。親父が作らないとおいしくならないんです。分かんないんですけど、何かした親父独特の味付けがあるんだろうな」と語り、「3、4歳から食べ始めて、いまだにこれが食べたくて実家に帰るんで」。

加藤に「ほんとはお父さんお母さんが心配なんでしょ？」と振られると「いや、それ言うなよ〜」と照れながら「やっぱり、親父とはそういう関係を保ってたいんですよ。うちの親父、新聞記者で。単純に親父に憧れて物書きになりたかっただけだから、やっぱり何歳になっても憧れの親父でいてほしい。年取って弱ったなみたいになってほしくないんですよ。だから帰ったら親父に悪態つくし、親父も俺に悪態つくし」と父の職業を明かしながら、親子の関係をしみじみ語った。