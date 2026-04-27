2.5次元アイドルグループすとぷりが27日、グループ結成10周年を記念した「すとぷり 10th Anniversary OFFICIAL GOODS」を発売することを、YouTube公式チャンネルでの生配信で発表した。今回の記念グッズは、華やかな王子衣装に身を包んだ10周年ビジュアルを採用。節目にふさわしい特別仕様のデザインに仕上がった。

ラインナップには、おなじみのプレミアム缶バッジくじやアクリルスタンドに加えて、ジャンボうちわは箔押し仕様で従来よりもグレードアップ。さらに、これまでのCDジャケットを再現したCDキーホルダーくじや、10周年記念の刺しゅうをあしらった「もちもちあにまるぬいぐるみ」、「あにまるぷっくりシール」、ロールオンフレグランスなど、アニバーサリーならではの特別アイテムが多数用意されるという。

るぅとは「新ビジュアルは、みんないつも以上にオシャレになっているよね」と喜び、莉犬もグッズのラインナップに「かわいすぎる〜。10周年にふさわしい」と声を上ずらせた。

これらは、5月2日午後５時からSTPR ONLINE STOREにて販売を開始。また、6月20日の愛知公演からスタートする10周年記念全国アリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary 〜すとぷり ARENA TOUR〜」の各会場でも販売予定。ジェルは「10周年がいよいよ始まっているね。せっかく10周年だから、すとぷりすげぇ〜って思わせたいね」と意気込んでいた。