前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が26日に行ったYouTube生配信で、自身がかつて考えていた女性への「ブサイクファースト」構想を明かした。

石丸氏は現在、ABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に「しんじ（43）」として出演中。マイルドな女性の接し方にネットが注目。X上で「好感度上がった」などの声があった。

石丸氏はメガバンク勤務時代に、米ニューヨーク駐在を経験。「女性に対する接し方で自分なりに気を付けていることはある」と前置きした上で「ニューヨークでアメリカ文化に接して、レディーファーストっていう精神を学んだんですよ。あれが実に自分になかった。日本男児、日本社会に生まれ育った男には欠けている意識だった。ないとダメってことではない。日本は日本だし。でも、そういう考えた方があるんだって知れたのが大きかった」と切り出した。

そして、自身がかつて温めていた構想の一端を披露。「女性同士の中で序列をつけたら、スムーズに円滑に社会が回るんじゃないかなって考えたことがあって。いろんな空想で。男女で優先を決めるのはいいじゃないですか。女性の中でどうやって優先順位を決めるのか…これ怒られるかな、一案ですよ？ ブサイクファーストってどうですか？」と笑いながら、投げかけた。

「ドアとかで、どっちが開けてどっちを先に通すかで、自分から見て、あの子より私の方がかわいい、と思ったら、お先にどうぞって言ってあげる」と具体例を示した。「これ、みんな競って譲るでしょ？ ここがいいんですよ、譲り合いを競うのが大事なんですよ。（男性にとって）女の子にモテたいから女性を大事にするっていう欲が原動力であった時に、女性において何かと思ったら、そのグループで負けたくないっていう思いじゃないかな？ っていうので、お互いパッと見た瞬間に、頭の先からつま先まで一瞥して、やるっていう。これで平和な世界が訪れないかな。訪れないか〜。絶対負けられない戦いが始まりますよね」と持論を展開。

その上で「却下です。誰がこんなこと考え付いたんだ」と自らにツッコミを入れた。そして「世界は規律によって、安全に保たれている。それを大事にしようっていう発想ですね」と補足した。