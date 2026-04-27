1児の母・岡副麻希、夫・蒲生尚弥選手＆1歳娘とのいちご狩りショット投稿「ポーズが可愛い」「イチゴカラーの洋服素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】フリーアナウンサーの岡副麻希が4月26日、自身のInstagramを更新。娘とのいちご狩りの様子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳フリーアナ「ほっぺモチモチで可愛い」1歳娘とのいちご狩りショット
岡副は「いちご狩りへ」とつづり、写真を複数投稿。「いつもママと行く時之栖にパパも一緒で『たのしー！うれしー！』とうきうき娘」と記し、いちごを手にする岡副と娘との2ショットや、いちご狩りをする夫でレーシングドライバー・蒲生尚弥選手と娘の後ろ姿、娘のソロショットなどを公開している。
この投稿には「ポーズが可愛い」「娘ちゃんイチゴカラーの洋服素敵」「ほっぺモチモチで可愛い」「親子で楽しそうないちご狩り、見てるだけで癒されます」「パパさんも一緒で、家族みんなで素敵な思い出ですね」「まるで絵になる家族写真で憧れます」などと話題となっている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳フリーアナ「ほっぺモチモチで可愛い」1歳娘とのいちご狩りショット
◆岡副麻希、家族でのいちご狩りショット披露
岡副は「いちご狩りへ」とつづり、写真を複数投稿。「いつもママと行く時之栖にパパも一緒で『たのしー！うれしー！』とうきうき娘」と記し、いちごを手にする岡副と娘との2ショットや、いちご狩りをする夫でレーシングドライバー・蒲生尚弥選手と娘の後ろ姿、娘のソロショットなどを公開している。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿には「ポーズが可愛い」「娘ちゃんイチゴカラーの洋服素敵」「ほっぺモチモチで可愛い」「親子で楽しそうないちご狩り、見てるだけで癒されます」「パパさんも一緒で、家族みんなで素敵な思い出ですね」「まるで絵になる家族写真で憧れます」などと話題となっている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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