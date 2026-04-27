『週プレ』表紙＆巻頭に溝端葵が登場！1st写真集の裏側もたっぷり放出!?

待望の1st写真集が7月に発売予定の溝端 葵が、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！

溝端 葵 ©Takeo Dec.／集英社

【プロフィール】

溝端 葵（みぞばた・あおい）

2001年5月3日生まれ 大阪府出身

身長163cm 血液型＝A型

趣味＝岩盤浴、サウナ、水族館に行くこと、フレグランス集め

特技＝セルフジェルネイル、ダンス、バドミントン

2025年3月に週プレでグラビアデビューし、現在はグラビア界のエースとして大ブレイク中。

公式Instagram ＆ TikTok【@aoi_mizobata】

今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』19＆20号は4月27日に発売！