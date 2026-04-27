テクニカルポイント ドル円 10日線、21日線近傍
160.75 エンベロープ1%上限（10日間）
159.98 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.22 21日移動平均
159.17 現値
159.16 10日移動平均
159.03 一目均衡表・基準線
158.72 一目均衡表・転換線
158.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.57 エンベロープ1%下限（10日間）
157.48 一目均衡表・雲（上限）
157.20 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.88 200日移動平均
10日線、21日線が近い水準におり、現水準も同水準となっている。中立に近く、動きにくい展開。
159.98 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.22 21日移動平均
159.17 現値
159.16 10日移動平均
159.03 一目均衡表・基準線
158.72 一目均衡表・転換線
158.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.57 エンベロープ1%下限（10日間）
157.48 一目均衡表・雲（上限）
157.20 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.88 200日移動平均
10日線、21日線が近い水準におり、現水準も同水準となっている。中立に近く、動きにくい展開。