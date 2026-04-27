160.75　エンベロープ1%上限（10日間）
159.98　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.22　21日移動平均
159.17　現値
159.16　10日移動平均
159.03　一目均衡表・基準線
158.72　一目均衡表・転換線
158.46　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.57　エンベロープ1%下限（10日間）
157.48　一目均衡表・雲（上限）
157.20　100日移動平均
156.00　一目均衡表・雲（下限）
153.88　200日移動平均

10日線、21日線が近い水準におり、現水準も同水準となっている。中立に近く、動きにくい展開。