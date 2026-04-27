テクニカルポイント ドル円 10日線、21日線近傍 テクニカルポイント ドル円 10日線、21日線近傍

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160.75 エンベロープ1%上限（10日間）

159.98 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.22 21日移動平均

159.17 現値

159.16 10日移動平均

159.03 一目均衡表・基準線

158.72 一目均衡表・転換線

158.46 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.57 エンベロープ1%下限（10日間）

157.48 一目均衡表・雲（上限）

157.20 100日移動平均

156.00 一目均衡表・雲（下限）

153.88 200日移動平均



10日線、21日線が近い水準におり、現水準も同水準となっている。中立に近く、動きにくい展開。

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