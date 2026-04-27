高市首相は、飲食料品の消費税率を2年間限定でゼロ％にする公約について、「実現に向けて強い思いを持って取り組んでいく」と述べ、改めて意欲を示しました。

公明党・里見議員「ご自身が悲願とまで言われたこの食料品消費税0％、この考えは今も変わらないか、念のため確認したいと思います」

高市首相「食料品の消費税率ゼロについては、 さきの衆議院選挙における自民党の政権公約にも記載しております。 時間を要するシステム変更をできる限り早期に実施できる方法も検討しつつ、その実現に向けて強い思いを持って取り組んでいくというのが今のスタンスです」

消費税の減税をめぐっては、超党派の「社会保障国民会議」で検討が進められていますが、レジのシステム改修がより早くできるとして、政府内の一部で税率を「1％」とする案が浮上しています。

高市首相は27日の答弁であくまで政権公約だとして、ゼロ％にこだわる姿勢を強調しましたが、政府関係者は、「税率はゼロでも1でも税収は大きく変わらない」としているほか、政権幹部は、「1％案に世論がどう反応するかだ」とも話していて、今後の世論次第との認識も示しています。