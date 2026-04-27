ゼンリン<9474.T>は後場急落し、年初来安値を更新した。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結決算を発表した。売上高は従来予想の６５５億円から６４２億７７００万円（前の期比０．１％減）、営業利益は４３億円から３５億２００万円（同１０．７％減）、最終利益は３０億円から２７億３８００万円（同５．１％増）に下振れして着地した。営業利益は増益予想から一転して減益となっており、嫌気した売りが出ている。人件費や売上構成の変化に伴う売上原価の増加が響き営業減益となった一方、為替差損の縮小や投資有価証券売却益の増加などにより最終増益で着地した。



連結決算の発表にあわせて２７年３月期の通期業績予想を開示。売上高予想は６６０億円（前期比２．７％増）、営業利益予想は３６億円（同２．８％増）、最終利益予想は２５億円（同８．７％減）とした。パッケージ商品をはじめとするストック型サービスの更なる拡大や新商材の投入などによる増収を見込む。



出所：MINKABU PRESS