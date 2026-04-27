アイ・ピー・エス<4390.T>が前場後半から上げ足に弾みがつき、約１カ月半ぶり３３００円台まで水準を切り上げてきた。生成ＡＩ市場の急成長を背景に、米国のハイパースケーラーなどを中心とする光海底ケーブルへの投資需要が盛り上がりを見せつつある。光海底ケーブルは、ビッグデータなどに基づく膨大な情報量をこなすうえで、国際間をつなぐ大動脈に位置付けられ、インフラ拡充が必至となっている。



日本ではＮＥＣ<6701.T>が主役を担うが、その周辺株にも商機が巡っている。そのなか、アイピーエスはフィリピンで国際データ通信回線や企業向けネット接続ビジネスを主力展開するが、日本、フィリピン、シンガポールを結ぶ新たな国際海底ケーブル「Ｃａｎｄｌｅ（キャンドル）」のコンソーシアム形式による共同建設に参画している。このプロジェクトのサプライヤーはＮＥＣで、米ビッグテックの一角を担うメタ・プラットフォームズ＜META＞がパートナー企業の１社ということもあって、中期的にビジネスチャンスが広がる可能性も期待され、足もと投資資金を誘引する背景となっている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS